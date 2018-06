By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山肖化區發生街頭搶劫案,一名亞裔男人遇劫,被匪徒襲擊之後不省人事。

案發現場是Silver Avenue夾Revere Avenue,警方資料顯示,上星期五晚上9點,有人從後面襲擊21歲的男事主,用不明物體擊打事主的後腦,導致事主不省人事。

匪徒偷走事主的手機、耳筒、錢包和現金。

警方表示,事主被打暈,看不到匪徒是什麼人,後來有人發現事主在街上昏迷,事主的頭部受傷,需要送院治療,不過沒有生命危險。

版權所有,不得轉載。