【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一班教職員週三向選務處提交超過16,000個簽名,支持市府向物業業主額外徵收地稅,用來資助教師薪金,並將提案放入6月的選票上。

一旦提案獲通過,這項長達20年的特別地稅將每年收到5,000萬元,用來資助市內教師、助教及其他校區職位的薪金,並會用來購買電子產品,作為學生學習工具。

這個提案得到教育委員會和市長Mark Farrell支持,教委會主席表示,教師得不到應有的支援而令人才流失,將直接影響學生的學習。

這項提案建議向市內房產業主額外徵收每年298元的地稅。

