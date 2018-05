By

【KTSF】

舊金山一對業主涉嫌非法將名下的物業以短期形式出租,市府律師週二入稟法庭尋求向二人懲處巨額罰款。

本台4年前報導過,舊金山房屋業主Darren Lee和Valerie Lee涉嫌非法將他們名下的住宅物業改為短期出租的旅館,兩人當時以27萬6000元,同意與舊金山市府庭外和解。

舊金山市府律師後來發現,這對業主繼續將名下的其他物業非法用來做Airbnb出租,並且賺取大量金錢。

市府律師週二入禀法庭,要求罰兩人550萬元。

