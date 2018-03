舊金山Crocker Amazon槍擊案 6人中槍包括一警員

By

舊金山Crocker Amazon社區週三下午發生槍擊案,包括一名警員和槍手在內,共有6人中槍送院,舊金山市長Mark Farrell週三晚到Zuckerberg舊金山總醫院探望受傷警員,目前槍手已被拘留。

根據警方消息,週三下午4時半左右,當局接報有一名持槍男子出現在Amazon Avenue 200號路段,警方到場調查時,在Geneva大道和London街交界一間理髮店內發生槍擊,隨後雙方交火,有目擊者表示,聽到至少6聲槍響。

涉案的警員腳部受傷,包括槍手在內,另外還有5名男性受傷,當中還包括一個未成年人,全部送往Zuckerberg舊金山總醫院治療。

目前槍手和另一名傷者情況危殆,另外兩名傷者和受傷警員情況穩定,其餘兩名傷者已經出院,市長Mark Farrell亦有到場探望受傷警員。

警方表示,槍手已被拘留,案件仍在調查中,並會在10日內召開社區會議,向公眾通報案情,呼籲有該案線索的民眾聯絡警方。

