【KTSF】

舊金山Market街900號路段週三早上發生槍擊案,警方已封閉附近路段進行調查,呼籲民眾避免前往該區。

警方於早上11時半左右發出通知,指在調查進行期間,附近路段將會封閉,預料交通會延誤。

目前Market街兩個方向的行車線都已關閉,當局尚未公布槍擊案的詳情。

