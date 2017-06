舊金山UPS郵遞中心爆槍擊案 據報有4人中槍

By

【KTSF】

舊金山Potrero Hill一間UPS郵遞中心週三早上發生槍擊案,UPS證實有4人中槍受傷,槍手是UPS僱員,已經死亡。

事發於17街夾Utah街,警方已封鎖現場路段,並於早上9時左右發出交通警告,呼籲民眾避免進入附近地區,並呼籲在現場附近的民眾留守室內。

UPS發言人已證實槍手是旗下僱員,開槍後吞槍自殺。

有目擊者稱槍手犯案時身穿UPS棕色制服。

據美聯社報導,Zuckerberg舊金山總醫院已接收多名傷者,但醫院發言人未知傷者有多少人,也未知他們的傷勢如何。

在附近經營汽車維修店的Robert Kim稱,他聽到5至8響槍聲,之後”一群UPS司機”突然跑到街上,不斷高呼”槍手!”"槍手!”

事發的UPS郵遞中心位於舊金山東面,距市中心約2.5哩。

