舊金山縣警遺失佩槍 涉違反藏槍規定被革職

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舊金山一名縣警早前遺失警局核發的一枝佩槍，縣警局週二表示，該名警員已被革職。

警方稱，該名警員加入舊金山縣警局不足一年，目前還在試用期。

警方週日傍晚6時43分接獲舉報，指San Bruno大街200號發生汽車爆竊案，經調查發現，該枝佩槍當時放在一輛租車的車尾廂，而佩槍沒有按照縣警局的規定收藏，該枝佩槍目前仍未尋回。

根據縣警局的規定，所有放置在車中的佩槍必須鎖在箱子中，而箱子必須附在車身，非獨立擺放，而且不可被公眾看到。

8月15日在舊金山Mission區發生的一宗兇殺案中，兇徒使用的手槍，是從數天前從一輛警車中偷來。

另外，2015年在舊金山和東灣奧克蘭市（屋崙）發生的兩宗兇殺案，案中使用的手槍原本是核發給聯邦僱員，之後遺失，當中包括32歲白人女子Kate Steinle在舊金山14號碼頭被槍殺一案。

這些案件發生後，去年通過的一項州法規定，執法人員如在車中放置佩槍，必須把槍械鎖在箱子中。

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