舊金山縣警遺失佩槍 涉違反藏槍規定被革職

【KTSF】

舊金山一名縣警早前遺失警局核發的一枝佩槍,縣警局週二表示,該名警員已被革職。

警方稱,該名警員加入舊金山縣警局不足一年,目前還在試用期。

警方週日傍晚6時43分接獲舉報,指San Bruno大街200號發生汽車爆竊案,經調查發現,該枝佩槍當時放在一輛租車的車尾廂,而佩槍沒有按照縣警局的規定收藏,該枝佩槍目前仍未尋回。

根據縣警局的規定,所有放置在車中的佩槍必須鎖在箱子中,而箱子必須附在車身,非獨立擺放,而且不可被公眾看到。

8月15日在舊金山Mission區發生的一宗兇殺案中,兇徒使用的手槍,是從數天前從一輛警車中偷來。

另外,2015年在舊金山和東灣奧克蘭市(屋崙)發生的兩宗兇殺案,案中使用的手槍原本是核發給聯邦僱員,之後遺失,當中包括32歲白人女子Kate Steinle在舊金山14號碼頭被槍殺一案。

這些案件發生後,去年通過的一項州法規定,執法人員如在車中放置佩槍,必須把槍械鎖在箱子中。

