【KTSF 陳嘉琪報導】

安老自助處將於下星期舉行免費護士助理培訓講座,課程完結後,還會協助學員尋找工作。

這個免費的護士助理培訓課程,將於3月13日星期二,上午10時至12時,在舊金山華埠Jackson街601號一站式就業中心舉行,將會介紹在3月中或4月初開班的護士助理培訓課程。

安老自助處指,護士助理的職責包括為病人度高磅重,以及量度血壓等工作,課程為期5至6星期,有興趣人士,英語水平要二班或以上。

課程完結後,處方會協助學員尋找工作,課程的查詢電話為(415) 677-7508。

