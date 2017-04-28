再有舊金山纜車司機涉虧空車費 每次值班私吞數百

【KTSF 黃恩光報導】
舊金山纜車（cable car）傳出有司機私吞現金車費的醜聞之後，警方又拘捕一名涉嫌虧空車費的司機，至今總共有兩名司機被捕。
週三傍晚，警方拘捕了55歲舊金山居民David Reyes，他面對偷竊公款以及舞弊等罪名。
調查人員發現被控的纜車司機所交出的纜車費，比起同一條車線的司機所交出的金額少。
檢控官稱，Reyes每次當值，估計把200至400元車費袋袋平安，他從事纜車司機已15年，估計金額涉及數萬元。
另外，警方上星期拘捕了61歲北灣Napa居民Albert Williams，他涉嫌擔任纜車司機時，偷取乘客交給他的現金纜車費。
檢控官指出，被告Williams涉嫌每月從纜車費之中偷取919元，可是失竊金額有可能隨著調查的進展而增加。
控方又指出，搜查Williams的家時，發現他家裡最少有32,000元現金，以及多張購買名貴物品的單據。
Williams被控非法挪用公款以及舞弊等嚴重罪名，被告不承認控罪。
事件曝光之後，舊金山交通局表示，會考慮取消乘客以現金支付纜車費的方法。
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