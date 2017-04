再有舊金山纜車司機涉虧空車費 每次值班私吞數百

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山纜車(cable car)傳出有司機私吞現金車費的醜聞之後,警方又拘捕一名涉嫌虧空車費的司機,至今總共有兩名司機被捕。

週三傍晚,警方拘捕了55歲舊金山居民David Reyes,他面對偷竊公款以及舞弊等罪名。

調查人員發現被控的纜車司機所交出的纜車費,比起同一條車線的司機所交出的金額少。

檢控官稱,Reyes每次當值,估計把200至400元車費袋袋平安,他從事纜車司機已15年,估計金額涉及數萬元。

另外,警方上星期拘捕了61歲北灣Napa居民Albert Williams,他涉嫌擔任纜車司機時,偷取乘客交給他的現金纜車費。

檢控官指出,被告Williams涉嫌每月從纜車費之中偷取919元,可是失竊金額有可能隨著調查的進展而增加。

控方又指出,搜查Williams的家時,發現他家裡最少有32,000元現金,以及多張購買名貴物品的單據。

Williams被控非法挪用公款以及舞弊等嚴重罪名,被告不承認控罪。

事件曝光之後,舊金山交通局表示,會考慮取消乘客以現金支付纜車費的方法。

