舊金山再有海獅咬泳客 兩個月內第3宗

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【KTSF】

舊金山Aquatic水上公園週四早上再發生海獅咬泳客事件，為同一地點兩個月內發生的第3宗同類事故。

當局是於早上7時左右接獲舉報，傷者是一名女泳客，事發時，一名退休急救員剛巧在附近游泳，他立即協助傷者返回岸邊，再施行急救。

傷者已送往舊金山總醫院治療，沒有生命危險。

上月，海獅襲人事故曾連續兩天發生，分別在12月14日和15日，海洋哺乳類動物中心發言人Laura Sherr稱，海獅襲人並不常發生，但的確會發生。

Sherr說：”海獅好奇心強，也喜歡玩，牠們有時是出於好奇心接近泳客，牠們可能並不知道牠們咬人的力度有多大。”

Sherr說，如果被海獅咬到，必須立即離開水面，因為傷口有可能受感染。

另外，目前是海獅生育的季節，人類如遇上小海獅，最少要保持50呎距離，而法例也禁止任何人觸碰海獅，或遙控駕駛無人機接近牠們，因為此舉有可能影響牠們的行為。

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