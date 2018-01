舊金山再有海獅咬泳客 兩個月內第3宗

By

【KTSF】

舊金山Aquatic水上公園週四早上再發生海獅咬泳客事件,為同一地點兩個月內發生的第3宗同類事故。

當局是於早上7時左右接獲舉報,傷者是一名女泳客,事發時,一名退休急救員剛巧在附近游泳,他立即協助傷者返回岸邊,再施行急救。

傷者已送往舊金山總醫院治療,沒有生命危險。

上月,海獅襲人事故曾連續兩天發生,分別在12月14日和15日,海洋哺乳類動物中心發言人Laura Sherr稱,海獅襲人並不常發生,但的確會發生。

Sherr說:”海獅好奇心強,也喜歡玩,牠們有時是出於好奇心接近泳客,牠們可能並不知道牠們咬人的力度有多大。”

Sherr說,如果被海獅咬到,必須立即離開水面,因為傷口有可能受感染。

另外,目前是海獅生育的季節,人類如遇上小海獅,最少要保持50呎距離,而法例也禁止任何人觸碰海獅,或遙控駕駛無人機接近牠們,因為此舉有可能影響牠們的行為。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。