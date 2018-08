舊金山Balboa高中發生槍械事故 1傷3人被扣查

By

舊金山Balboa高中週四早上發生涉及槍械的事故,觸發警方封鎖該校和另外多間學校,事故造成一人受傷,3人被警方扣查。

警方是於早上11時15分接獲舉報,地點在Cayuga大街1000號的Balboa高中,警方及舊金山聯合校區尚未交待事故的詳情。

警方接報後封鎖Balboa高中,以及鄰近的James Denman初中和、Leadership高中和San Miguel Early Education School,不准任何人進出。

舊金山警方在中午1時06分發推文稱,事故已結束,有兩人被扣查,一人受傷,估計沒有生命危險,但警方尚未交待他是如何受傷。

警方稱,在Balboa高中起回一支手槍。

舊金山聯合校區已准許學生離開校園,家長可以到足球場接走子女。

