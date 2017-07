By

【KTSF 黃恩光報導】

加州環保局發布消息,呼籲市民食用舊金山Merced湖釣到的魚要小心,當局呼籲大家不要食用在湖裡的鯰魚,而在北Merced湖釣到的魚,食用的分量要按照當局發出的安全指引。

以虹鱒魚為例,18到45歲婦女,以及1到17歲兒童,每星期不應吃超過7份在該處釣到的魚。

一份大約是一個手掌大小的分量,不應吃在北Merced湖的黑鱸魚。

至於18歲以上的男人,以及46歲以上的女人,可以每星期食用7份虹鱒魚,以及一份黑鱸魚。

環保局是根據在北Merced湖採集到的魚類裡面測量到的水銀和多氯聯苯的水平,而定出安全指引。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。