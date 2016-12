By

【KTSF】

舊金山連續兩天,有多個社區的住戶報稱嗅到臭蛋的氣味,太平洋媒電(PG&E)的人員接報調查後,仍未查出源頭。

PG&E一直呼籲民眾,如果嗅到硫磺或臭蛋的氣味,要立即通報PG&E,因為有可能代表煤氣洩漏,PG&E在週三接獲54宗舉報,週四再接獲15宗,但目前仍未查出源頭。

嗅到異味的社區遍布舊金山全市,其他市府當局也報稱聞到異味,灣區空氣質素管理局也正在調查,但至今仍未有頭緒。

直到目前為止,尚未有人報稱因為聞到異味而感到不適,但仍鼓勵民眾如嗅到異味,應致電911或向PG&E舉報。

