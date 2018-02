白蘭社區基金會派發購物券 幫補華埠散房家庭（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

白蘭社區基金會設立之後的首個慈善計劃,就是幫助受中央地鐵建築工程影響的商戶和華埠的散房居民,基金會籌得15萬來資助這個幫助市民過年的計劃。

在這項名為華埠購物活動的計劃下,白蘭社區基金會從中華總商會、社區機構、私人公司和華裔社區人士籌得15萬,通過分發購物卷的方式,派發給華埠400戶散房家庭,每戶家庭將獲得340元的購物券,每張購物卷的價值是20元,可以用在Stockton街和Broadway街的33間參與商店。

這些商店包括超級市場、乾貨店、點心/燒臘店和麵包店,都是在中央地鐵工程受到影響的商戶,每個商戶可以從計劃中獲得4,200元的補助。

德興燒臘肉食公司老闆陳德和說:”在華埠的這個地鐵工程影響,生意影響很大,這個活動對華埠的生意和低收入人士都有幫助。”

散房居民說,會用來買食物、年貨過年,現在多了340元,對散房家庭有很大的作用,如果沒有這幾百塊,去買菜還要想。

白蘭社區基金會主席Willie Brown說:”若有有家庭需要幫助的話,白蘭不會通過官僚程序,她會主動幫助這個家庭,如果有商戶需要幫助,白蘭也會這麼做,我們和白蘭社區基金會有關係的人,在籌到前後,都會想白蘭會怎樣用這筆錢,而用這方式來幫助人。”

這些購物券週二開始分發給散房家庭,購物卷不得轉讓,也不能用來換現金,有效至4月30日。

