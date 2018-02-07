白蘭社區基金會派發購物券 幫補華埠散房家庭（視頻）

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【KTSF 歐志洲的報導】

白蘭社區基金會設立之後的首個慈善計劃，就是幫助受中央地鐵建築工程影響的商戶和華埠的散房居民，基金會籌得15萬來資助這個幫助市民過年的計劃。

在這項名為華埠購物活動的計劃下，白蘭社區基金會從中華總商會、社區機構、私人公司和華裔社區人士籌得15萬，通過分發購物卷的方式，派發給華埠400戶散房家庭，每戶家庭將獲得340元的購物券，每張購物卷的價值是20元，可以用在Stockton街和Broadway街的33間參與商店。

這些商店包括超級市場、乾貨店、點心/燒臘店和麵包店，都是在中央地鐵工程受到影響的商戶，每個商戶可以從計劃中獲得4,200元的補助。

德興燒臘肉食公司老闆陳德和說：”在華埠的這個地鐵工程影響，生意影響很大，這個活動對華埠的生意和低收入人士都有幫助。”

散房居民說，會用來買食物、年貨過年，現在多了340元，對散房家庭有很大的作用，如果沒有這幾百塊，去買菜還要想。

白蘭社區基金會主席Willie Brown說：”若有有家庭需要幫助的話，白蘭不會通過官僚程序，她會主動幫助這個家庭，如果有商戶需要幫助，白蘭也會這麼做，我們和白蘭社區基金會有關係的人，在籌到前後，都會想白蘭會怎樣用這筆錢，而用這方式來幫助人。”

這些購物券週二開始分發給散房家庭，購物卷不得轉讓，也不能用來換現金，有效至4月30日。

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