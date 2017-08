右翼組織計劃週六Crissy Field集會 將實施嚴密保安

By

【KTSF 崔凱橋報導】

計劃在本週六於舊金山Crissy Field舉行集會的右翼團體組織者稱,正與國家公園管理局商討安保方案。

集會組織者稱,已邀請另一個右翼團體為集會提供安保,場地將會增設圍欄,將集會者與反對者分開。

他們亦會安排穿梭巴士接載參加者從停車場到集會場地,組織者稱,警方將會提供安保協助。

市長李孟賢表示,市府官員每日都與國家公園管理局討論如何保證安全,曾向局方要求參與集會者不可攜帶武器等。

上週四,國家公園管理局面對來自公眾以及政府官員的壓力,宣佈將重新審核發給該團體的集會許可證,預計今明兩日將會公佈最終決定。

而有反對陣營將在本週六於市府大樓外,組織反歧視及偏見的活動,市長李孟賢與其他市府官員都呼籲民眾參加此活動,以免產生暴力衝突。

