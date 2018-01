By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對舊金山San Bruno街一名華裔男子日前追截賊人時,反被賊人開車撞至重傷一案,當地華裔居民週一與警方開會,希望警方多關注當地的治安。

舊金山上海協會主席李美玲(Hazel Lee)說:”警方話要靜靜處理,他們告訴郭先生事主一家,但我希望這樣,讓警方落力一點,加緊關注破案,這是其中一個目的。”

有市民說,自從上次開完會後,治安無改善,還是繼續差,日日扑玻璃,又搶劫,光天化日下搶劫,叫大家如何生活,如何工作。

週一晚的會議反應非常踴躍,有過百人出席,很多居民無位坐。

除了郭先生事件的調查進度外,不少居民都希望就區內不同的罪案表達意見,更希望灣景區警局,至少在San Bruno街能增加至少一名識講中文的巡警。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。