【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山居民的水費帳單又要調漲了,舊金山水利局已經批准未來4年對水費以及污水處理費調漲的方案。

根據通過的漲價方案,從今年新的財政年度開始,一直到2022年,平均每年會調漲8%,也就是大約十美元。

這項調漲方案花費了一年半的時間做研究,今年7月1日開始,舊金山居民收到的水費帳單,會先調漲7.4%,之後逐年遞增。

以當前獨立房屋用戶平均每個月108元的帳單計算,今年7月1號以後,帳單會多出8元。

2020財政年度每月平均帳單將是126元,2021年為137元,2022年為149元。

舊金山水利局指出,除了要維持基本運作,調漲的水費會用來支付一系列更新市內排污系統的基礎建設,並改善Hetch Hetchy水庫供水系統設施。

