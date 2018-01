舊金山居民不滿當局延遲通報海嘯預警（視頻）

By

阿拉斯加發生大地震後,舊金山緊急事務管理局週二早上在聯邦部門發出通知後約1.5小時才發出海嘯預警,並且只以手機短訊和透過社交媒體發出通知,這個做法受到部分市民質疑。

有住在舊金山Ocean Beach附近的居民通過同事的短信,才知道這個海嘯警示,他嘗試登陸國家氣象局的海嘯警示網站,但網站因太多人使用而無法登入,他認為當局需要一種通知方式,讓大部分人都能收到通知。

居民Bobak Esfandiari說:”我認為市府需要對居民使用一個更強的通知系統,居民可能沒有智能手機,可能沒有電視。”

而有日落區居民住在離海灘僅有一個街區的地方,她在週二早上7點起床時,看到短信才知道這個海嘯警示。

她質疑為何在凌晨時分,當局不使用擴音器發出警報,而是使用發短信與發推文的方式通知民眾。

居民Alexandra Savas說:”我認為當局需要考慮住在區內的長者,他們可能沒有車,還有孩子需要照顧,只用短信通知並不足夠。”

舊金山緊急事務管理局回應稱,對於不同級別的消息,局方會採取不同的通知方式。



舊金山緊急事務管理局發言人Francis Zimora說:”當警報升級,我們才會考慮其他選項,例如消防警報、無線緊急警報等,這些都是我們會考慮的。”

但有居民對其有效性產生懷疑。

Savas說:”市府目前採用的通知系統並不足夠,市府只會在海嘯真的快來了才使用防空警報,這樣民眾根本沒時間準備東西,從日落區低窪地區開車逃離。”

國家氣象局在週二凌晨1點40分左右發出海嘯警示,而舊金山緊急事務管理局直至3點05分才發出短信通知。

Zimora說:”這完全取決於我們甚麼時候從其他政府部門取得信息。”

局方解釋,在收到其他政府部門通知後,局方一直在監察情況,確定對城市可能造成影響後才會發出通知。

