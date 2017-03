日落區Noriega街擬開大麻店 居民強烈反對（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

前奧克蘭市長關麗珍與丈夫打算在舊金山日落區Noriega街經營大麻藥店,這個計劃引起一些附近居民的強烈反對 ,週四晚上召開的社區會議場面火爆。

週四晚舉行的社區會議場面火爆,難以討論,最後會議中斷,爭議是Noriega街2505號一個已空置幾年的舖位,打算用來經營藥用大麻店。

舊金山社區資源中心行政主任杜麗莎說:”兩年前他們曾經申請過,都是我們聯合附近所有商舖,收集了差不多一萬多個簽名,他們就知難而退,但是他們現在蠢蠢欲動。”

杜麗莎亦表示,擔心影響附近長者和小孩健康。

杜麗莎說:”我們並非要反對64號提案,你可以到其他地區開大麻店,不要在日落區、San Bruno,因為那些都是低收入人士,要照顧小孩、又要打工,又要操心,為何要搞低收入市民。”

附近一些商店的老闆和居民都大力反對在該處開大麻店,他們都表示擔心附近治安變差。

商店老闆陳玉英說:”如果在我們附近開,第一是治安不好,會有些很雜的人在附近經過,對於我們這區當然不好,我很反對。”

居民王先生亦說:”大麻店危害健康,對市民不好。”

居民陳先生說,大麻是毒品,所以不贊成人吸毒。

關麗珍以及她丈夫Floyd Huen表示,他們是大麻店的東主之一,Huen表示,已知有幾千名藥用大麻店的病人居住在日落區,又指由於Noriega街附近有中醫和針灸等診所,所以選擇在該地點開大麻診所,希望與其他診所合作,幫助有需要的人士,例如是醫治關節痛。

Huen說:”長者很需要這方面的支援,令他們可以起身走路,我知道很多人需要良好的鎮痛藥,不希望他們使用鴉片。”

觀看社區會議的火爆場面,請點擊此處。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。