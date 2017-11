舊金山娛樂用大麻立法修訂全被否決 華裔居民表不滿（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過了多個月的討論,舊金山市參議會週二晚終於以10票贊成,一票反對,一讀通過娛樂用大麻的法例,多項收緊大麻店開業範圍的修訂案全部被否決。

華裔社區一直致力爭取將大麻店與學校之間由目前的600呎,增加至最少1,000呎的距離,以及將服務0至5歲兒童的托兒所,也納入受保護範圍。

雖然代表日落區的市參事湯凱蒂在會上曾三度提出這兩項修訂案,並獲得金貞妍、余鼎昂及安世輝的支持,但就被其他市參事否決。

市參事盧凱莉及Mark Farrell指,他們都有年幼的子女,但完全不擔心街上的大麻店會影響他們的成長。

最終市參事以7票贊成 ,4票反對,將大麻店與學校之間的距離,維持在最少600呎的範圍,而服務5歲以下兒童的設施,亦不在保護範圍內,也就是說大麻店可以開在托兒所隔鄰。

大批到場的華裔居民對表決結果非常不滿,他們隨即去到市長辦公室外抗議。

居民代表李小姐說:”我身為母親,還有在社會工作,為我們華人社區服務,我非常的心疼有這樣一個政府,不負責任的政府。”

另外,湯凱蒂及余鼎昂亦代表自己所屬選區發聲,分別提出在區內就大麻店的數量設置上限,例如是日落區最多只可以開6間等,不過同樣被否決。

連較早前已投票通過在第11區只限開3間大麻店的議案亦被推翻,代表該區的安世輝指,此舉極不尊重,最後他亦在整項法例中投下唯一一票反對票。

至於早前有市參事提出在華埠禁開大麻店的修訂案,最終沒有在會上提出,而改成有興趣在華埠開店的申請人,必須要獲得規劃委員會有條件的許可,經過社區會議,並取得居民的同意才可以開業。

