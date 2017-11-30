舊金山娛樂用大麻立法修訂全被否決 華裔居民表不滿（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過了多個月的討論，舊金山市參議會週二晚終於以10票贊成，一票反對，一讀通過娛樂用大麻的法例，多項收緊大麻店開業範圍的修訂案全部被否決。

華裔社區一直致力爭取將大麻店與學校之間由目前的600呎，增加至最少1,000呎的距離，以及將服務0至5歲兒童的托兒所，也納入受保護範圍。

雖然代表日落區的市參事湯凱蒂在會上曾三度提出這兩項修訂案，並獲得金貞妍、余鼎昂及安世輝的支持，但就被其他市參事否決。

市參事盧凱莉及Mark Farrell指，他們都有年幼的子女，但完全不擔心街上的大麻店會影響他們的成長。

最終市參事以7票贊成 ，4票反對，將大麻店與學校之間的距離，維持在最少600呎的範圍，而服務5歲以下兒童的設施，亦不在保護範圍內，也就是說大麻店可以開在托兒所隔鄰。

大批到場的華裔居民對表決結果非常不滿，他們隨即去到市長辦公室外抗議。

居民代表李小姐說：”我身為母親，還有在社會工作，為我們華人社區服務，我非常的心疼有這樣一個政府，不負責任的政府。”

另外，湯凱蒂及余鼎昂亦代表自己所屬選區發聲，分別提出在區內就大麻店的數量設置上限，例如是日落區最多只可以開6間等，不過同樣被否決。

連較早前已投票通過在第11區只限開3間大麻店的議案亦被推翻，代表該區的安世輝指，此舉極不尊重，最後他亦在整項法例中投下唯一一票反對票。

至於早前有市參事提出在華埠禁開大麻店的修訂案，最終沒有在會上提出，而改成有興趣在華埠開店的申請人，必須要獲得規劃委員會有條件的許可，經過社區會議，並取得居民的同意才可以開業。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。