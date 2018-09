舊金山華埠散房戶火災失家園 年半後終可回家（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Pacific街801號19個散房戶,因為火災失去家園,一年半後,他們終於全部回家。

住在Pacific街801號的住客,大部分都是華裔長者,大廈翻新後,有齊閉路電視、警鐘及灑水系統等設備,上星期起,租客終於開以搬回家。

租客馮蘇女說:”這裡住比較好些,買東西方便,同時不用行斜路,因為我隻腳,拿拐杖都很難行。”

另一名租客謝愛美說:”那些高級領導首長,熱心人士,伸出患難之手,來挽救我們,解囊相助,有愛心熱心,讓我們食得飽,穿得暖,真的很感謝。”

一年半前這裡發生二級火警,大廈的地庫最先起火,但同時令19個散房戶失去家園,7間商戶被逼關閉,市參事佩斯金(Aaron Peskin)指,透過這次火警,同時揭露散房大廈的防火漏洞。

佩斯金說:”我們知道原來法例無規定大廈中的非住宅部分要安裝灑水器,因為這場火災,我們改變了法例。”

佩斯金表示,大廈業主積極維修大廈,華協中心幫忙照顧租客,其他市府部門都很配合。

樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”救火時,很多水造成的破壞,還有煙燻的問題,又要裝好灑水系統、警鐘,你看現在整間大廈都很漂亮,好像新的一樣,所以要經過時間,我們都已經算很快 一年半。”

安置好租客後,下一步是幫助樓下的商戶,業主指,現正向當局申請牌照,很快會開始裝修,不過只有兩間商戶會回來逐租其他空間,要找新的租客。”

