舊金山華埠散房戶火災失家園 年半後終可回家（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Pacific街801號19個散房戶，因為火災失去家園，一年半後，他們終於全部回家。

住在Pacific街801號的住客，大部分都是華裔長者，大廈翻新後，有齊閉路電視、警鐘及灑水系統等設備，上星期起，租客終於開以搬回家。

租客馮蘇女說：”這裡住比較好些，買東西方便，同時不用行斜路，因為我隻腳，拿拐杖都很難行。”

另一名租客謝愛美說：”那些高級領導首長，熱心人士，伸出患難之手，來挽救我們，解囊相助，有愛心熱心，讓我們食得飽，穿得暖，真的很感謝。”

一年半前這裡發生二級火警，大廈的地庫最先起火，但同時令19個散房戶失去家園，7間商戶被逼關閉，市參事佩斯金（Aaron Peskin）指，透過這次火警，同時揭露散房大廈的防火漏洞。

佩斯金說：”我們知道原來法例無規定大廈中的非住宅部分要安裝灑水器，因為這場火災，我們改變了法例。”

佩斯金表示，大廈業主積極維修大廈，華協中心幫忙照顧租客，其他市府部門都很配合。

樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”救火時，很多水造成的破壞，還有煙燻的問題，又要裝好灑水系統、警鐘，你看現在整間大廈都很漂亮，好像新的一樣，所以要經過時間，我們都已經算很快 一年半。”

安置好租客後，下一步是幫助樓下的商戶，業主指，現正向當局申請牌照，很快會開始裝修，不過只有兩間商戶會回來逐租其他空間，要找新的租客。”

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