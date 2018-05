舊金山房地產交易有放緩跡象 但物業估值未減（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山估值官朱嘉文週四發表本財政年度頭9個月市內房地產估值,以及物業轉移稅的數字,資料顯示,舊金山房地產交易有放緩的跡象,可是物業估值稅收沒有減少。

舊金山的財政年度還有兩個月就完結,估值官朱嘉文表示,到目前為止,市內物業轉移稅收明顯少過去年,上個財政年度,物業轉移稅高達4.11億元,而今年到目前為止,只得2.12億元左右,主要原因是大金額的物業轉手交易減少。

另一方面,舊金山物業估值增長卻比去年好,今個財政年度至目前為止,市內物業估值增長率9%,而去年同期是8%左右,物業估值決定物業稅的多少,與市政府稅收息息相關。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”這反映我們很努力工作,以達到工作指標,我們要確保準確地反映物業估價的增長,更迅速地處理物業轉手,並紀錄在案,都顯示在這方面的增長。”

朱嘉文總結說,這些數字反映舊金山的房地產市場開始穩定下來,可是物業價值並沒有下跌,舊金山市府即將決定明年的財政預算,市估值官將會提供稅收資料,讓市長和市參議會制定預算時作為參考。

