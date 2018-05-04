舊金山房地產交易有放緩跡象 但物業估值未減（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山估值官朱嘉文週四發表本財政年度頭9個月市內房地產估值，以及物業轉移稅的數字，資料顯示，舊金山房地產交易有放緩的跡象，可是物業估值稅收沒有減少。

舊金山的財政年度還有兩個月就完結，估值官朱嘉文表示，到目前為止，市內物業轉移稅收明顯少過去年，上個財政年度，物業轉移稅高達4.11億元，而今年到目前為止，只得2.12億元左右，主要原因是大金額的物業轉手交易減少。

另一方面，舊金山物業估值增長卻比去年好，今個財政年度至目前為止，市內物業估值增長率9%，而去年同期是8%左右，物業估值決定物業稅的多少，與市政府稅收息息相關。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：”這反映我們很努力工作，以達到工作指標，我們要確保準確地反映物業估價的增長，更迅速地處理物業轉手，並紀錄在案，都顯示在這方面的增長。”

朱嘉文總結說，這些數字反映舊金山的房地產市場開始穩定下來，可是物業價值並沒有下跌，舊金山市府即將決定明年的財政預算，市估值官將會提供稅收資料，讓市長和市參議會制定預算時作為參考。

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