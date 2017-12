舊金山娛樂用大麻法二讀通過 李孟賢稱會簽署（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會針對大麻立法舉行二讀聽証會,大比數投票通過大麻法例,市長李孟賢將會簽署通過。

週二的二讀用了不到一分鐘,市參議會以10比1通過大麻法例,只有市參事安世輝投下反對票,而居民提出的意見仍然無被接納。

三藩市社區資源中心發言人杜麗莎說:”我們不論結果如何,最重要是我們盡了做人的責任,做父母的責任,做祖父母的責任,因為這是我們的社區,我們會在這裏繼續生活,所以我們是應該爭取。”

法例二讀通過後,將會交由市長李孟賢簽署,最快將於明年1月5日生效,而居民亦視李孟賢為最後希望。

幾十名華裔居民在二讀後去到市長辦公室,要求李孟賢行使否決權,並將請願信放入辦公室中。

有華裔居民說,市長李孟賢不否決這條法例,將會動議罷免市長,他們說,一班官商勾結的官員要他們來做什麼,所以一定會罷免李孟賢。

雖然面對不少華裔居民的反對,市長李孟賢回應指,他將會簽署正式落實這項娛樂用大麻法例。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。