雷家滅門五屍命案審訊結束 交陪審團商議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山5年前發生的雷家滅門五屍命案,案件的審訊目前交由陪審團商議,陪審團將決定唯一嫌犯陸太平的命運。

被告陸太平的律師Mark Goldrosen週三在結案陳詞中強調,調查人員在逮捕被告之後,就沒有對其他嫌疑人士進行調查,證據顯示警方在現場收集到4個地方的手指印,不屬於雷家任何人,而案發現場有4瓶漂白水,被兇手用來清洗現場,但是陸太平的衣物和鞋子上,並沒有任何遭漂白水噴灑到的痕跡。

除此之外,案件調查人員在事發5天後,曾經和聯邦調查局(FBI)探員會面,FBI也透露兩個可疑人士的身分,一個是華埠幫派首領,另一個人涉及高利貸和大麻交易,調查人員也都沒有對這兩人進行調查,特別是5人被殺的兇殘程度帶有警戒意識。

而辯方律師也補充,雷元驥妻子朱家慧的前男友疑涉及大麻交易,也可能是嫌疑人之一。

被告律師也強調,調查人員也沒有對在現場找到的例如手提電腦、藥用大麻名單等進行調查。

至於被告在San Mateo的汽車旅館被發現,辯方律師表示,被告是因為害怕命案的真正兇手而躲起來,辯方律師也指,檢方對兇手有多少人,誰是真正兇手,被告在命案中所扮演的角色,武器的數量等都不清楚,這些都是案件的疑點。

檢控官週三在結案陳詞中,播放罪案現場拍下的影像,當中包括其中4名死者倒臥在地上的死狀,令人感到不安的畫面。

檢控官Eric Fleming 指出,兇案現場多處都找到被告的血跡,調查人員經過4天完成案發現場的處理工作,對證據進行了超過100份化驗,再加上案發之後被告給錢母親和躲起來的行動,足以證明被告涉及5人的謀殺。

陪審團週三下午開始對案件進行審議,陸太平面對5項謀殺罪,還有多項搶劫、意圖搶劫和盜竊罪,若被定罪,可判不得假釋的終身監禁。

