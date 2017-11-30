雷家滅門五屍命案審訊結束 交陪審團商議（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山5年前發生的雷家滅門五屍命案，案件的審訊目前交由陪審團商議，陪審團將決定唯一嫌犯陸太平的命運。

被告陸太平的律師Mark Goldrosen週三在結案陳詞中強調，調查人員在逮捕被告之後，就沒有對其他嫌疑人士進行調查，證據顯示警方在現場收集到4個地方的手指印，不屬於雷家任何人，而案發現場有4瓶漂白水，被兇手用來清洗現場，但是陸太平的衣物和鞋子上，並沒有任何遭漂白水噴灑到的痕跡。

除此之外，案件調查人員在事發5天後，曾經和聯邦調查局（FBI）探員會面，FBI也透露兩個可疑人士的身分，一個是華埠幫派首領，另一個人涉及高利貸和大麻交易，調查人員也都沒有對這兩人進行調查，特別是5人被殺的兇殘程度帶有警戒意識。

而辯方律師也補充，雷元驥妻子朱家慧的前男友疑涉及大麻交易，也可能是嫌疑人之一。

被告律師也強調，調查人員也沒有對在現場找到的例如手提電腦、藥用大麻名單等進行調查。

舊金山雷家五口滅門慘案 週二結案陳詞（視頻）

至於被告在San Mateo的汽車旅館被發現，辯方律師表示，被告是因為害怕命案的真正兇手而躲起來，辯方律師也指，檢方對兇手有多少人，誰是真正兇手，被告在命案中所扮演的角色，武器的數量等都不清楚，這些都是案件的疑點。

檢控官週三在結案陳詞中，播放罪案現場拍下的影像，當中包括其中4名死者倒臥在地上的死狀，令人感到不安的畫面。

檢控官Eric Fleming 指出，兇案現場多處都找到被告的血跡，調查人員經過4天完成案發現場的處理工作，對證據進行了超過100份化驗，再加上案發之後被告給錢母親和躲起來的行動，足以證明被告涉及5人的謀殺。

陪審團週三下午開始對案件進行審議，陸太平面對5項謀殺罪，還有多項搶劫、意圖搶劫和盜竊罪，若被定罪，可判不得假釋的終身監禁。

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