By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山警察部門要市民提防近日來出現的電話詐騙。

一些舊金山居民近幾日來接到聲稱是警察部門打來的電話,說有逮捕令,要來拘捕接聽電話的人,並要接聽電話的人用禮品卡來付錢,以避免被逮捕。

當局表示,騙子能夠篡改自己的電話號碼,顯示是從警察部門打出的電話,但警方是不會打電話給市民來要錢,或以錢威脅要抓人。

警方表示,民眾如果接到這類電話,應該馬上掛電話並報警。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。