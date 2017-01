示威者集結舊金山街頭 抗議特朗普就職（視頻）

By

特朗普週五宣誓就任總統,在舊金山街頭,有示威者上街抗議,拉起橫額在Market街遊行示威,阻塞交通,另外有示威者集結在網召計程車公司Uber總部外抗議。

在早上9時左右,為數40至50名示威者在介乎11街和Van Ness大街之間的Market街集結,位置在Uber總部外,他們手持標語牌,上面寫著:”Uber與特朗普勾結”。

另外,在舊金山的Justin Herman廣場,早上9時起有集會和遊行,抗議特朗普就任總統。

Muni公車局已提醒乘客,市內的抗議活動有可能阻礙Muni的交通服務,在早上8時40分左右,行走F Market線的輕鐵列車在駛至舊金山渡輪大廈需要掉頭,因為示威者阻塞道路。

另外,Muni的6、7和9公車線也要改道到Mission街。

由於有示威者聚集在路軌上,Caltrain的所有列車一度全部滯留在舊金山車站。

