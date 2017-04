示威者反特朗普減稅案 憂削可負擔房屋撥款（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統提議大幅削減公司稅後,馬上惹來一些舊金山居民的反對,他們認為特朗普的減稅計劃,會削減對可負擔房屋的撥款,他們週四在市府大樓門外集會抗議。

大部份出席示威的都是居住在市內散房公寓等可負擔房屋的低收入人士,亦都有不同社區的領袖以及一些市參事,他們都認為,削減公司稅後果就是會減少聯邦政府對可負擔房屋的撥款,意味著減少可負擔房屋數量,令更多低收入人士無屋住。

華協中心政策主管Gen Fujioka說:”減稅意味減少聯邦撥款去支持Section 8、公屋、長者公寓,這些統統會被削減。”

與此同時,他又表示,市參事安世輝和London Breed早前動議,減少市內可負擔房屋比例,令他更加擔心聯邦政府和市府雙管齊下,進一步大大減少可負擔房屋。

Fujioka說:”聯邦政府不撥款,而市府又說會將錢給回發展商,這樣低收入者就無處可居。”

市府有關重新分配可負擔房屋比例的提案,將會在下月的市參議會土地用途會議討論。

