舊金山物業稅升幅冠絕灣區 估值最高地段在哪裡（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山今年的物業稅總值是2,230億元 ,比去年升了近一成,是全灣區升幅最高,而物業估值最高的地段,竟然不是金融區,而是South of Market區。

舊金山估值官朱嘉文表示,以往全市估值最高的物業,都是金融區一帶的商業大廈,不過今年不同,SoMa區的物業估值達到大約170億元,超越了金融區。

朱嘉文說:”你會問該區發生何事,Transbay和Salesforce大廈發展項目加了2.3億,該區其他住宅大廈也增值。”

今年的物業稅收升幅是10.8%,其中最大因素是來自大量物業買賣。

根據現行加州13號提案,當業主出售物業時,估值部門會將該物業的價值因應市價調整,因此當物業價格高企,每次轉手時,市府都會從中獲的更多稅收。

朱嘉文又指,這筆稅收將為市府帶來額外2.5億收入,可幫助填補市府財政虧損。

至於物業稅收增加,是否會影響到所有業主呢?

朱嘉文說:”這不會影響所有業主,他們的物業估值不會升11%,這改變最終只影響新業主或起新樓的人。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。