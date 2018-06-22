舊金山同志光榮大巡遊週日登場（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

一年一度的舊金山同志光榮大巡遊將在本週日登場，這個週末期間也有多項相關的慶祝活動，為了防止罪案或緊急狀況發生，舊金山緊急應變部門設立一個專收簡訊的號碼，讓參與活動的人士可以收到警示訊息。

從星期五開始到週末，舊金山將有一系列同志榮耀相關的慶祝活動，其中第48屆同志榮耀大巡遊將在本週日上午10時半登場。

今年巡遊的主題是”時代的力量”（Generations of Strength）有來自超過280個代表團體組隊參加巡遊，主辦單位預料將吸引超過十萬名觀眾沿街欣賞。

遊行路線將沿著從Embarcadero到市政廣場之間的市場街舉行，預計早上10時半從Beale街沿著市場街出發，最後在市政廣場匯集，並在廣場舉行慶祝活動。

除了大巡遊之外，還有多項關注LGBT同志社群的相關活動，包括週五上午11時舉行的Trans巡遊，週六早晨7時展開的粉紅三角型裝置儀式。

另外，舊金山市政廣場週六中午12時到傍晚6時，週日上午11時到傍晚6時，都會有演講以及集會等，查詢詳請，請瀏覽：www.sfpride.org。

www.sfpride.org 的網站查詢

為了確保活動安全舉行，舊金山緊急應變當局也特別提供一個緊急應變號碼888-777 讓民眾登記，以便在有突發狀況時，可以立刻收到當局的安全警示。

民眾可以傳簡訊PRIDESF到888-777，之後一有狀況，就可以收到AlertsSF所發出的安全警示訊息，官員並提醒出席活動的民眾要注意周遭環境，跟朋友結伴成行，喝酒不要開車，也不要隨意喝下陌生人送的飲料。

另外，受到活動的影響，這個週末舊金山市區有大批道路會封路，當局建議民眾多利用大眾運輸，儘量少開車進入市區。

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