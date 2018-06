舊金山同志光榮大巡遊週日登場（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一年一度的舊金山同志光榮大巡遊將在本週日登場,這個週末期間也有多項相關的慶祝活動,為了防止罪案或緊急狀況發生,舊金山緊急應變部門設立一個專收簡訊的號碼,讓參與活動的人士可以收到警示訊息。

從星期五開始到週末,舊金山將有一系列同志榮耀相關的慶祝活動,其中第48屆同志榮耀大巡遊將在本週日上午10時半登場。

今年巡遊的主題是”時代的力量”(Generations of Strength)有來自超過280個代表團體組隊參加巡遊,主辦單位預料將吸引超過十萬名觀眾沿街欣賞。

遊行路線將沿著從Embarcadero到市政廣場之間的市場街舉行,預計早上10時半從Beale街沿著市場街出發,最後在市政廣場匯集,並在廣場舉行慶祝活動。

除了大巡遊之外,還有多項關注LGBT同志社群的相關活動,包括週五上午11時舉行的Trans巡遊,週六早晨7時展開的粉紅三角型裝置儀式。

另外,舊金山市政廣場週六中午12時到傍晚6時,週日上午11時到傍晚6時,都會有演講以及集會等,查詢詳請,請瀏覽:www.sfpride.org。

為了確保活動安全舉行,舊金山緊急應變當局也特別提供一個緊急應變號碼888-777 讓民眾登記,以便在有突發狀況時,可以立刻收到當局的安全警示。

民眾可以傳簡訊PRIDESF到888-777,之後一有狀況,就可以收到AlertsSF所發出的安全警示訊息,官員並提醒出席活動的民眾要注意周遭環境,跟朋友結伴成行,喝酒不要開車,也不要隨意喝下陌生人送的飲料。

另外,受到活動的影響,這個週末舊金山市區有大批道路會封路,當局建議民眾多利用大眾運輸,儘量少開車進入市區。

