舊金山市長計劃動用1億購建組合式房屋 解決住房危機

【KTSF】

舊金山市長布里德(London Breed)週一宣布,將投資1億元用以購買Modular Homes組合式可負擔房屋,來解決市內住房危機。

東灣奧克蘭(屋崙)市府去年11月已動工興建組合式房屋,作為可負擔房屋,預計明年1月完工。

奧克蘭市這個項目使用Modular Construction,即是組合式建築方法,發展商會先完成每個單位的內部設置,然後將已完成基本裝修的單位,好像積木一樣搭建上去,興建速度比傳統方式快。

布里德週一表示,興建組合式房屋,能夠加快創造可負擔房屋,除了幫助解決市內可負擔房屋危機之外,還可以帶來更多工作機會。

根據市長辦公室的消息,市府已經委派了一間國際設計公司,對在舊金山選址興建建築工廠,開始了可行性研究的第一階段,第二階段將會為工廠制定一個商業計劃,預計在今年年底完成。

