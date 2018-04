舊金山選務處招募票站員工 最高可獲195元報酬

By

【KTSF】

舊金山選務處正招募票站員工,為6月5日舉行的選舉作好準備。

選務處招募的職位包括票站主任和票站員,在選舉當天,每個票站將會有一名票站主任和3至4名票站員駐守。

票站主任將會負責監督票站的所有工作,而票站員將會協助選民投票、分發選票、回答選民的疑問,以及向選民送出”我已投票”(I Voted)的貼紙。

票站員工必須年滿18歲,居住在加州,必須是公民或合法永久居民,參加了高中生票站員工培訓計劃的學生也合資格申請。

票站員工在選舉當天可獲142元至195元的報酬,金額視乎職務而定,另外會獲發特別設計的襟針,表揚他們的貢獻。

選務處特別鼓勵懂中文、西班牙語、菲律賓語、越南語、韓語或其他外語的人士申請。

有意應徵的人士,請上網查詢,網址:sfgov.org/elections/serve-poll-worker,或致電:(415) 554-4375

應徵者也可到舊金山市府大廈的選務處48室直接申請。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。