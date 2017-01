By

舊金山週五清晨發生一宗涉及警員的槍擊案,一名男子涉嫌違反禁制令,警員上門調查時雙方發生糾纏,觸發警員對該名男子開槍。

事發於Capitol大街500號路段,事件涉及兩名鄰居,警員於清晨3時51分接報抵達現場,在試圖接觸其中一名男子時,雙方發生肢體衝突,有警員的警棍被搶走,有人出動胡椒噴霧,最後有警員拔出佩槍,向該名男子開槍。

男子中槍後撤返住屋單位,之後報警說自己中槍,但一直拒絕步出屋外。

最後警方出動突擊隊闖入住屋,將該名男子拘捕,後者已送院治療,沒有生命危險。

事件中有兩名警員在與男子糾纏時受傷,其中一人頭部受傷,二人已送院治療,沒有大礙。

舊金山警局及地檢處已對這宗警員開槍事件展開調查。

