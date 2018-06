By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方正尋找一名男子,懷疑他涉嫌在上週四殺害他的妻子。

警方正尋找43歲的Robert Riley,警方指,Riley涉嫌於上週四早上11時半,在Mission街4500號路段謀殺他的妻子。

有目擊者指,Riley案發後駕駛一輛白色Chrysler 300汽車逃走,車牌號碼是7UAB831。

警方相信Riley身上有槍,是一名危險人物,有線索的民眾,請致電(415) 553-1071與警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。