By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方公開閉路電視片段,呼籲市民提供關於一宗槍擊案匪徒的資料。

警方表示,去年11月6號凌晨1點半左右,6街夾Market街一家店鋪發生槍擊案。

警方表示,兩名匪徒進入店鋪幾分鐘之後,其中一個賊人一言不發就對裡面一名61歲男子開槍,事主中了一槍要送院治療,沒有生命危險,兩個賊人都是20多歲的非洲裔。

案發時兩人都戴帽和穿黑色的衣服,市民如果有案件資料,請致電警方匿名報案熱線:(415) 575-4444。

