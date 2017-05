By

灣區捷運(BART)位於舊金山的Powell Street站週一晚發生襲擊案,一名身穿保安制服的男子涉嫌拳打另一名男子,襲擊涉及仇視罪行。

警方表示,事發於晚上11時20分,男受害人當時身處月台,疑犯突然趨近男受害人,向他辱罵涉及同性戀者的粗言,然後拳擊男受害人的臉。

男受害人把事件通報當值的捷運職員,疑犯接著登上Pittsburg/Bay Point線的列車離開。

警員接報後,在MacArthur站截停列車搜查,但沒有找到疑犯。

疑犯被指是非洲裔,身高5呎8吋,體重135磅,身穿黑色保安制服,右方有銀色徽章。

