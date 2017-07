By

舊金山一名警員疑知法犯法,涉嫌藏有兒童色情物品,週三被警方拘捕。

Enea加入舊金山警隊已有10年,他目前已停薪停職接受調查。

警方在2月知悉Enea有可能藏有兒童色情物品,在調查期間,已把他調離可能會接觸公眾的職務。

舊金山警方發表聲明稱,取得公眾信任是局方最重視的一環,局方將會繼續努力,在社區建立及維繫這份信任。

任何人如能對本案提供更多資料,請聯絡舊金山警局內事部,電話:(415) 882-8420。

