舊金山一夜發生兩宗劫車案 賊人持槍犯案

By

【KTSF】

舊金山週三晚和週四凌晨分別發生兩宗劫車案,其中一名受害人急忙駛離現場,沒有損失。

第一宗劫車案於週三7時45分發生,地點在Fillmore街夾Grove街,44歲男受害人把車停在路邊,這時兩名男子趨近,其中一人持槍對著受害人,喝令他交出汽車,但受害人快速駛離現場,沒有受傷。

第二宗劫車案在凌晨2時半左右發生,地點在Carnelian Way 100號路段。

兩名男受害人當時站在街上,一輛車突然駛近,一對男女步出車外,男子突然用力推其中一名受害人,再用槍柄打他,導致他跌倒地上。

男子搶走受害人的錢包和車匙,再駕駛受害人的汽車疾駛離開,女子則向另一名受害人埋手,從他口袋搶走錢包和手提電話,乘坐自己的汽車逃走。

男女疑犯最後被人見到沿Carnelian Way向Diamond Heights逃走,當局尚未拘捕任何人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。