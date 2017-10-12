舊金山一夜發生兩宗劫車案 賊人持槍犯案

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舊金山週三晚和週四凌晨分別發生兩宗劫車案，其中一名受害人急忙駛離現場，沒有損失。

第一宗劫車案於週三7時45分發生，地點在Fillmore街夾Grove街，44歲男受害人把車停在路邊，這時兩名男子趨近，其中一人持槍對著受害人，喝令他交出汽車，但受害人快速駛離現場，沒有受傷。

第二宗劫車案在凌晨2時半左右發生，地點在Carnelian Way 100號路段。

兩名男受害人當時站在街上，一輛車突然駛近，一對男女步出車外，男子突然用力推其中一名受害人，再用槍柄打他，導致他跌倒地上。

男子搶走受害人的錢包和車匙，再駕駛受害人的汽車疾駛離開，女子則向另一名受害人埋手，從他口袋搶走錢包和手提電話，乘坐自己的汽車逃走。

男女疑犯最後被人見到沿Carnelian Way向Diamond Heights逃走，當局尚未拘捕任何人。

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