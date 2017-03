By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方發出尋人啟事,警方表示,68歲舊金山居民Jin Zhu Yep,週三下午有人看見她在South Van Ness Avenue夾13街過馬路之後,她就音訊全無。

警方表示,失蹤的長者有柏金遜症,她身高5呎,體重140磅,失蹤時穿著粉紅上衣,藍色牛仔褲和涼鞋。

警方表示,如果市民看到Jin,請立即致電(415) 553-0123聯絡警方。

