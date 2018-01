By

【KTSF】

舊金山田德隆區日前有一名男子在街上開槍,警方公佈監控畫面,呼籲公眾提供線索。

警方表示,事發於12月27號上週三,片段中一名戴著聖誕帽的男子拿著手槍在街上走,並對停在Eddy街路邊的一部黑色汽車開了幾槍,隨後該男子離開現場。

目前警方並未知車內有無人員傷亡,呼籲有線索的民眾報警協助調查。

點擊此處觀看視頻

