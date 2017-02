舊金山訪谷兩漢撬門入屋 華裔八旬翁積蓄盡失

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區光天化日下兩名非洲裔匪徒入屋搶劫一名華裔長者,拿走屋內所有現金,包括事主為兒子積蓄買車的存款。

案發現場是Campbell Avenue夾Rutland街,週三早上10時半,80歲的男事主發現兩名非洲裔男人在他家裡。不願意表露身份的事主向我們講述案發經過。

他形容匪徒看到他後走過去,把他按在椅子上,著他不要動,因於他我不諳英文,只說了一句「不要傷害我,你要錢,我給你」。

警方表示,匪徒用金屬物件撬開門口進入屋內。

事主形容兩人是20多歲的非洲裔男人,帶著帽子,只露出眼睛。事主表示,匪徒在房子裡翻箱倒櫃,拿去所有利是和現金,包括事主為兒孫積蓄買車的錢。

事主表示,在訪谷區這裡住了30年,試過在街上被搶劫幾次,可是有人入屋搶劫是第一次。事主表示,案發之後他失去安全感,他表示希望鄰里提高警覺,也呼籲警方加強巡邏。

更多新聞:

舊金山Portola華裔漢遭持槍兩匪劫財劫車

殺害隋景祿兇嫌首次出庭 被控謀殺等罪(視頻)

南舊金山三匪劫亞裔男搶手機逃逸

舊金山華埠五百長者享免費雞年午餐

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。