舊金山華埠附近夜總會毆鬥頻仍 當局接手調查

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠附近一間夜總會Club Hue的門外,早前發生打鬥事件,有附近商戶的閉路電視拍下整個過程,並投訴該夜總會門外經常有人打鬥,對附近商戶及民居造成滋擾,州府及市府已經分別接手調查事件。

由商戶提供的錄像所見,毆鬥事件發生在3月18日凌晨約兩點,前一日剛剛是St. Patrick’s Day。

北岸區Broadway街的Club Hue門外,突然有人開始揮拳打人,事件越演越烈,幾個人輪流襲擊一名男子,將他打倒在地上,就畫面所見,事件最後演變成集體毆鬥。

夜總會旁邊的商戶東主表示,當晚至少有三批人同時互相毆鬥,不過東主指出,隨後更有人開槍。

在打鬥發生後的5分鐘,從另一個角度可見,夜總會門外的人四散,倉皇逃跑,有目擊者告訴警方,有人在車上向天開了4槍,無人受傷。

原來Club Hue夜總會門外,上年亦發生過幾宗毆鬥事件,舊金山娛樂事務委員會早前就事件召開會議,曾勒令該夜總會在凌晨12點,比其他夜總會早兩小時,停止播放音樂,Club Hue最終上訴,禁令最近才被解除。

夜總會老闆回應指,這些打鬥與夜總會本身沒有關係,經常被人投訴,是有種族歧視成分,並聲稱被人針對。



因此他已經向舊金山警察部門和市府提出民事訴訟,附近商戶指與種族無關,只是很多毆鬥事件都發生在該夜總會門前,剛剛過去的星期日凌晨又有人在夜總會門前打鬥。

