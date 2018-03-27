舊金山華埠附近夜總會毆鬥頻仍 當局接手調查

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠附近一間夜總會Club Hue的門外，早前發生打鬥事件，有附近商戶的閉路電視拍下整個過程，並投訴該夜總會門外經常有人打鬥，對附近商戶及民居造成滋擾，州府及市府已經分別接手調查事件。

由商戶提供的錄像所見，毆鬥事件發生在3月18日凌晨約兩點，前一日剛剛是St. Patrick’s Day。

北岸區Broadway街的Club Hue門外，突然有人開始揮拳打人，事件越演越烈，幾個人輪流襲擊一名男子，將他打倒在地上，就畫面所見，事件最後演變成集體毆鬥。

夜總會旁邊的商戶東主表示，當晚至少有三批人同時互相毆鬥，不過東主指出，隨後更有人開槍。

在打鬥發生後的5分鐘，從另一個角度可見，夜總會門外的人四散，倉皇逃跑，有目擊者告訴警方，有人在車上向天開了4槍，無人受傷。

原來Club Hue夜總會門外，上年亦發生過幾宗毆鬥事件，舊金山娛樂事務委員會早前就事件召開會議，曾勒令該夜總會在凌晨12點，比其他夜總會早兩小時，停止播放音樂，Club Hue最終上訴，禁令最近才被解除。

夜總會老闆回應指，這些打鬥與夜總會本身沒有關係，經常被人投訴，是有種族歧視成分，並聲稱被人針對。



因此他已經向舊金山警察部門和市府提出民事訴訟，附近商戶指與種族無關，只是很多毆鬥事件都發生在該夜總會門前，剛剛過去的星期日凌晨又有人在夜總會門前打鬥。

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