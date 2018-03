By

【KTSF】

舊金山週二晚發生涉及警員開槍的槍擊案,事件造成一人死亡。

週二晚10點36分左右,警員收到舉報表示,有兩名受害人在20街夾Capp街遭人持械搶劫。

警方根據受害人提供的資料,在21街夾22街之間的Capp街發現懷疑涉案的黑色本田Civic汽車,隨即要求疑犯下車,車上兩名疑犯遵循命令下車後被拘捕。

在拘捕過程期間,有警員發現Civic汽車的車尾箱半開,並看到第3名疑犯藏身在內,在試圖拘捕他期間,有警員開槍,疑犯當場死亡,警方稱在車尾箱內發現一支手槍。

目前案件仍在調查中,涉案開槍的警員正接受行政休假。

