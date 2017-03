舊金山警方偵破兩宗住宅爆竊案 拘捕3疑犯

By

舊金山警方日前拘捕3名男子,他們涉嫌在Taraval區分別犯下兩宗入屋爆竊案。

3月1日早上11時半,警員接報指Sloat大道600號路段有一戶民宅被賊匪爆竊。

警方稱,住戶醒來後,發現一名疑犯步入其睡房,然後立即把睡房門關上,住戶被指從睡房的窗戶往外看,看到疑犯爬出廚房的窗戶走到後園。

同一時間,附近有住戶也看到有人從該住屋爬出,走到後園,然後向著Sigmund Stern Recreation Grove狂奔,並大呼”快跑!快跑!”。

警員到場後,立即在Stern Grove搜索疑犯,警員很快找到兩名懷疑涉案的人士,二人當時上氣不接下氣,立即被捕。

兩名疑犯分別是20歲男子Alexis Mancia和40歲男子Rene Garcia,居住在舊金山,二人涉嫌觸犯爆竊、串謀犯案和藏有打劫工具被捕。

而在數天前,警方也在同一地區拘捕了另一名爆竊案疑犯。

警方於2月26日晚上9時40分執行監視行動,在37大街2200號路段一幢住屋,看到一名疑犯步出,之後疑犯一度失去蹤影,接著再在2300號路段一幢住屋的入口處現身,手上持有一袋物品。

警員當時估計疑犯可能剛犯案,於是立即上前將他拘捕,疑犯見狀一度企圖逃離現場,但最終被警員拘捕。

警員調查後,發現疑犯正在假釋,同時在他身上起出偷走的物品。

疑犯現年40歲,名叫Joseph Depaoli,他涉嫌觸犯爆竊、拒捕和違反假釋條例被捕。

