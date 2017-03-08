舊金山警方偵破兩宗住宅爆竊案 拘捕3疑犯

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舊金山警方日前拘捕3名男子，他們涉嫌在Taraval區分別犯下兩宗入屋爆竊案。
3月1日早上11時半，警員接報指Sloat大道600號路段有一戶民宅被賊匪爆竊。
警方稱，住戶醒來後，發現一名疑犯步入其睡房，然後立即把睡房門關上，住戶被指從睡房的窗戶往外看，看到疑犯爬出廚房的窗戶走到後園。
同一時間，附近有住戶也看到有人從該住屋爬出，走到後園，然後向著Sigmund Stern Recreation Grove狂奔，並大呼”快跑！快跑！”。
警員到場後，立即在Stern Grove搜索疑犯，警員很快找到兩名懷疑涉案的人士，二人當時上氣不接下氣，立即被捕。
兩名疑犯分別是20歲男子Alexis Mancia和40歲男子Rene Garcia，居住在舊金山，二人涉嫌觸犯爆竊、串謀犯案和藏有打劫工具被捕。
而在數天前，警方也在同一地區拘捕了另一名爆竊案疑犯。
警方於2月26日晚上9時40分執行監視行動，在37大街2200號路段一幢住屋，看到一名疑犯步出，之後疑犯一度失去蹤影，接著再在2300號路段一幢住屋的入口處現身，手上持有一袋物品。
警員當時估計疑犯可能剛犯案，於是立即上前將他拘捕，疑犯見狀一度企圖逃離現場，但最終被警員拘捕。
警員調查後，發現疑犯正在假釋，同時在他身上起出偷走的物品。
疑犯現年40歲，名叫Joseph Depaoli，他涉嫌觸犯爆竊、拒捕和違反假釋條例被捕。
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