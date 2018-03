高調批評舊金山消防局救火不力 佩斯金為言論道歉

By

【KTSF】

在上週六晚舊金山北岸區四級大火中批評消防部門,並要求局長辭職的市參事佩斯金(Aaron Peskin),週二向消防局長Joanne Hayes-White道歉。

佩斯金當晚曾說:”今晚消防部門完全失敗,高層應該負責,沒有水向火場灌救,沒有水射向上層的窗戶,無論如何都沒有藉口,(你是認為局長應該要因此辭職嗎?)絕對要,絕對要,高層應該要負責任。”

以上是市參事佩斯金上週六晚在他代表的北岸區火警現場的發言,之後消防局長Hayes-White回應指,當時消防員正嘗試從大樓內部灌救,但發現危險才轉換策略,從外面灌救,事後市內眾多官員,包括市長Mark Ferrel都認為,佩斯金該番言論不恰當。

佩斯金週二發表聲明向消防局長道歉,他表示,他保留對消防部門對火警的反應提出質疑的權利,但在火警現場的一番說話是不恰當的,他向局長道歉,並會在春季休假之後,親自向局長道歉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。