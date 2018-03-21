高調批評舊金山消防局救火不力 佩斯金為言論道歉

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在上週六晚舊金山北岸區四級大火中批評消防部門，並要求局長辭職的市參事佩斯金（Aaron Peskin），週二向消防局長Joanne Hayes-White道歉。

佩斯金當晚曾說：”今晚消防部門完全失敗，高層應該負責，沒有水向火場灌救，沒有水射向上層的窗戶，無論如何都沒有藉口，（你是認為局長應該要因此辭職嗎？）絕對要，絕對要，高層應該要負責任。”

以上是市參事佩斯金上週六晚在他代表的北岸區火警現場的發言，之後消防局長Hayes-White回應指，當時消防員正嘗試從大樓內部灌救，但發現危險才轉換策略，從外面灌救，事後市內眾多官員，包括市長Mark Ferrel都認為，佩斯金該番言論不恰當。

佩斯金週二發表聲明向消防局長道歉，他表示，他保留對消防部門對火警的反應提出質疑的權利，但在火警現場的一番說話是不恰當的，他向局長道歉，並會在春季休假之後，親自向局長道歉。

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