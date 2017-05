By

Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)失蹤案,警方週三在舊金山國際機場找到懷疑與失蹤案有關,蔡平新朋友Bob Tang的銀色SUV。

警方表示,Bob Tang原定在本月24號當日前往警署協助調查,不過最終沒有現身,警方週三在舊金山國際機場的停車場內,找到屬於Tang的銀色豐田SUV,警方相信Tang已經離境逃到柬埔寨。

蔡平新自母親節離家後失蹤,至今已經11天,仍然下落不明,舊金山警方在上星期六於灣景區找到蔡平新所開的銀色平治SUV。

警方認為案件有可疑,正跟聯邦調查局(FBI)合作尋找Tang的下落。

