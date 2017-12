By

舊金山停車咪錶浮動收費方案正式通過,停車費每小時最高可達8美元。

舊金山交通局董事會週二投票通過這項建議,明年1月開始會在全市實施,浮動停車收費包括市內的住宅區,例如日落區。

交通局會每3個月根據停車位的供求,調整停車收費價格,每次調整範圍是25美分,例如某一街口8成收費停車位都有人使用,收費就會上調,如果停車位使用率低於6成,收費就會下降。

雖然舊金山的停車費可能會激增,但市府就表示,有些偏離市區的停車咪錶,最低只要50美分一小時。

