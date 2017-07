By

【KTSF 馮政浩報導】

很多小朋友都喜歡在公園入面玩泥沙,但是舊金山市府計劃日後將逐一將這些沙地移除,原因是這些沙地有安全隱憂。

小朋友可能日後不能在舊金山的公園玩砌泥沙,本地新聞台KPIX報導指,全市72個公園入面,有沙地的數目已經不多,但不久後可能全部要移除。

市府康樂及公園部門表示,這些沙地不安全,並且經常在沙地入面發現尖物、玻璃碎、甚至貓糞。

兩年前在Dolores Park公園的沙地被指有玻璃碎,懷疑被畜意破壞,因此市府決定逐一移除所有沙地,以用了300萬元重建的Mountain Lake公園為例,上月重開後再沒有泥沙。

有家長表示喜歡無沙環境,但有小朋友就因此痛哭,有家長認為玩泥沙有助小朋友學習。

有居民就不滿市府在沒有諮詢公眾情況下動工,擔心當局只是想降低成本,而並非令小朋友開心,他們表示將會繼續爭取公園沙地。

