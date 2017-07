By

加州政府撥款650萬元給舊金山,重建改善市內主要公園及建築物,其中包括重建位於Balboa捷運站旁邊的Geneva汽車場及列車站。

州眾議員丁右立在州府財政預算中預留650萬元撥款給舊金山,重建改善市內幾個主要公園,其中350萬元將撥款給有百幾年歷史的Geneva汽車場,改造成藝術及文化中心。

丁右立說:”我們過去逐小推動此項目,不過仍然用了很長時間,希望現在會加快速度,讓人早點見到首期工程面貌,盡早進行首期工程。”

當局預料這個項目將於年底展開,為期9至12個月。

州府另外將200萬元撥款,用作重建位於金門公園的狗公園,其餘100萬元用來改善舊金山南面的Lake Merced公園。

