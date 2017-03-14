舊金山兩人服中藥後中毒 華埠藥行負責人感抱歉

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山衛生局呼籲市民，不要服用華埠一家中藥行之中含有附子的中藥茶湯，本台成功聯絡到懷疑出售有問題中藥，位於舊金山華埠都板街的永和參茸藥行。

負責人表示，懷疑有問題的中藥由中國運來，中毒的兩名市民是拿著藥單前來執藥，內裏所有的中藥藥性溫和，不明白為什麼會中毒。

負責人對於有人中毒感到抱歉，已應衛生局要求將有關中藥下架，並會全力協助調查，希望衛生局能早日確定哪ㄧ種中藥引致中毒。

衛生部門說，上個月至今，分別有一名50多歲婦女及一名30多歲男子購買了含有附子的中草藥，服用一小時後身體感到不適，出現心律異常，需要入院進行復甦及深切治療。

衛生部門根據病人提供的草藥樣本化驗後，證實是有毒的附子成分所導致，當局稱附子會造成心臟不適，有可能引發生命危險，呼籲市民扔掉在該處購買過有附子的中草藥，萬一服用後感到不適，應立即打911或看醫生。

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