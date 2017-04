By

舊金山發生大停電,受影響範圍集中在金融區、Market街、北岸區Marina區以及列治文區Geary大道和6 Avenue一帶。

今晨一度有95000用戶停電,PG&E約一小時前發出推文指出經搶修之後,其中1萬用戶已經恢復供電。PG&E在Larkin街一個電力分站早上發生火警,未知是否導致大停電。

停電也嚴重影響到交通,不少路口的交通燈失靈,加上許多雇主讓員工提早下班,導致金融區以至280和101公路及海灣大橋塞車。

Montgomery捷運站一度因為停電要關閉,現在已經重開。

